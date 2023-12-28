Синоптик Шувалов: погода 31 декабря будет варьироваться от –47 до +15 градусов

Россиян ждет разная погода в Новый год. Температура воздуха в целом по стране будет варьироваться от 47 градусов мороза до 15 градусов тепла, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с НСН.
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