Богдан Цырдя: "Референдум прошел, пора платить по счетам"

Депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя разместил в социальных сетях видео, в котором рассказывает о том, что влечет за собой голосование «Да» на конституционном республиканском референдуме, который прошел в Республике Молдова 20 октября, одновременно с президентскими выборами, отмечает Noi.