В числе участников волонтёрского штаба «Родина» - жёны, матери защитников и просто неравнодушные люди В Смоленской области действуют волонтёрские штабы, участники которых плетут маскировочные сети, собирают посылки и отправляют гуманитарные грузы участникам специальной военной операции.