Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии из-за санкций против Грузии

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обратил внимание на тяжёлую ситуацию в Великобритании, о которой свидетельствуют санкций против генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других представителей силовых структур.
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