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Бишоп назначен координатором по развитию хоккеистов «Далласа». Он провел три сезона в клубе и номинировался на «Везину»

«Я люблю эту организацию. Джим Нилл великолепен. Я знаю всех в этой организации, поэтому переход дался легко, чем если бы я перешел в другой клуб и начал был все нуля», – сказал Бен Бишоп.

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