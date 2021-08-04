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Андрей Червиченко: «Бенфика» на голову сильнее «Спартака» - индивидуально и в плане скоростей

Андрей Червиченко: «Бенфика» на голову сильнее «Спартака» - индивидуально и в плане скоростей

Московский "Спартак", казанский "Рубин" и "Сочи" проведут первые матчи в рамках третьего квалификационного раунда еврокубков.

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