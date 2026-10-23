Отец Меган Маркл Томас Маркл © royal_life_europe/instagram.com (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл выступила с заявлением в ответ на обвинения в хранении детской порнографии, выдвинутые против ее отца.
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