Отец Меган Маркл Томас Маркл © royal_life_europe/instagram.com (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Герцогиня Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл выступила с заявлением в ответ на обвинения в хранении детской порнографии, выдвинутые против ее отца.