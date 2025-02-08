Байру пожелал возобновить авиасообщение По-Орли, поступая как принц. Мнение

Открытие авиасообщения между парижским аэропортом Орли и коммуной По до начала сельскохозяйственной выставки в этом городе стало бы реализацией обещания местным фермерам, заявил человек, близкий к правительству Франции, 7 февраля пишет французский журнал Le Point.
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