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Еще 30 природных пожаров потушили за сутки в Приморье

Еще 30 природных пожаров потушили за сутки в Приморье

В Приморском крае за минувшие сутки потушили 30 природных пожаров общей площадью почти 900 гектаров. По данным на сегодня, 10 апреля, действующих возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщает PRIMPRESS.

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