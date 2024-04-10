Еще 30 природных пожаров потушили за сутки в Приморье

В Приморском крае за минувшие сутки потушили 30 природных пожаров общей площадью почти 900 гектаров. По данным на сегодня, 10 апреля, действующих возгораний в регионе не зарегистрировано, сообщает PRIMPRESS.
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