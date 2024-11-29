"Мы говорили о мире? Мы вас развели" Дивный разворот в риторике Москвы. Приветствую вас, странники! Сегодня разговор пойдет о том, что можно смело назвать "разводом 21 века".
Великая мистификация: Почему наши развернулись на 180 градусов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
стоко пафоса ни о чем...
Ответить
5 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Новости, события, факты", ты сам то что сдулся, чем тебя Россия то обидела, не села с тобой за стол по твоей просьбе, или Дивный разворот в риторике Москвы? И поэтому, ты всему миру объявляешь как "Великая мистификация Москвы", Почему Москва развернулась на 180 градусов?" Да разве "Мы говорили о мире? Мы вас развели". Аноним по кличке "Новости, события, факты", как жить дальше то будешь с этим?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии