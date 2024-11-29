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Великая мистификация: Почему наши развернулись на 180 градусов

Великая мистификация: Почему наши развернулись на 180 градусов

"Мы говорили о мире? Мы вас развели" Дивный разворот в риторике Москвы. Приветствую вас, странники! Сегодня разговор пойдет о том, что можно смело назвать "разводом 21 века".

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Комментарии
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Misha Glusch
стоко пафоса ни о чем...
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5 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, ты сам то что сдулся, чем тебя Россия то обидела, не села с тобой за стол по твоей просьбе, или Дивный разворот в риторике Москвы? И поэтому, ты всему миру объявляешь как &quot;Великая мистификация Москвы&quot;,  Почему Москва развернулась на 180 градусов?&quot; Да разве &quot;Мы говорили о мире? Мы вас развели&quot;. Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, как жить дальше то будешь с этим?
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3 час.

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