Великая мистификация: Почему наши развернулись на 180 градусов

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Новости, события, факты", ты сам то что сдулся, чем тебя Россия то обидела, не села с тобой за стол по твоей просьбе, или Дивный разворот в риторике Москвы? И поэтому, ты всему миру объявляешь как "Великая мистификация Москвы", Почему Москва развернулась на 180 градусов?" Да разве "Мы говорили о мире? Мы вас развели". Аноним по кличке "Новости, события, факты", как жить дальше то будешь с этим?