Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Армяне, берегите евреев!

Армяне, берегите евреев!

По мнению некоторых экспертов, Армения должна была встряхнуть запад и дать дополнительный импульс народам для проявления неслыханной щедрости, а также терпения к продолжающемуся ухудшению их жизни, чтобы противостоять непокорной России, которая нарушает все установленные хихимоном “правила”.

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