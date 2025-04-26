Киевский режим не собирается ни сдаваться, ни даже существенно менять своё поведение. На политической сцене Зеленский категорически отказывается даже думать о признании Крыма частью России (хотя, казалось бы, этой реальности уже 11 лет); в военном плане Сырский с таким же упорством пытается играть … .