В Юрьевце сотрудники МЧС провели мониторинг ледовой обстановки на Волге

В этом году из-за аномально теплой зимы ледяной покров на Горьковском водохранилище значительно тоньше обычного – в районе Юрьевца его толщина в большинстве мест не превышает 15-20 сантиметров, тогда как нормальные показатели для середины зимы составляют не менее 60-70 см.