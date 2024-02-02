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Дорожное радио

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Виктория Дайнеко высказалась о собственном возрасте и комплексах

Виктория Дайнеко высказалась о собственном возрасте и комплексах

Виктория Дайнеко не из тех звёзд, кто при первой морщинке делает пластическую операцию. Недавно певица поняла, что ей скоро будет 37 лет, но она ничего не хотела бы в себе переделывать и любит свой возраст.

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