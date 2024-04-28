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Полянский ответил на пост посла Литвы о Крымском мосту

Полянский ответил на пост посла Литвы о Крымском мосту

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Посол Литвы в Швеции Линкявичюс в публикации в соцсети X намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту.

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Комментарии
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Eduard
В Крым и так можно проехать,мост только символ!А Прибалтику давно все просят вернуть России,эти крестьяне задолбали наглостью своей всех!
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27 мин.
Eduard
Литва,Латвия,Эстония это города и земля Швеции,которая проиграв в Северной войне нам,получив 2 миллиона таллеров от России была продана Ррссии,пора предьявить права на земли,порты на всё!
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26 мин.
Eduard
Посол карликовой страны Хренявичус намякивает! Убожество тупое!
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25 мин.

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