Освобождение Угледара: что это значит для продвижения ВС РФ на юге ДНР и в соседние области Юлия СоколоваОсвобождение города Угледар стало важной вехой для российской армии, значительно изменив баланс сил на юге Донецкой Народной Республики (ДНР).