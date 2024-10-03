Освобождение Угледара: что это значит для продвижения ВС РФ на юге ДНР и в соседние области Юлия СоколоваОсвобождение города Угледар стало важной вехой для российской армии, значительно изменив баланс сил на юге Донецкой Народной Республики (ДНР).
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