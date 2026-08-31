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Ограбление по-американски: что стоит за новой сделкой Трампа по венесуэльской нефти

Ограбление по-американски: что стоит за новой сделкой Трампа по венесуэльской нефти

ВАШИНГТОН, 31 августа, ФедералПресс. «Мятежный Дональд Трамп» в очередной раз поразил и озадачил мир сообщениями о некой феноменальной сделке с нефтью Венесуэлы.

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