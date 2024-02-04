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Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полетКомандир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, говорится в Telegram-канале госкорпорации.

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