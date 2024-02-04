Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите

Сейчас он совершает пятый за свою карьеру космический полетКомандир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите, говорится в Telegram-канале госкорпорации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии