«Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, домашний арест Туфана Садыгова и возможное банкротство «Химок», Гукеш – чемпион мира по шахматам, победы «МЮ» и «Челси» и другие новости

1. Кубок Первого канала. «Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, Беларусь победила Казахстан. 2. В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Виктории» Пльзень (2:1).
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