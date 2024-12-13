«Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, домашний арест Туфана Садыгова и возможное банкротство «Химок», Гукеш – чемпион мира по шахматам, победы «МЮ» и «Челси» и другие новости

Главный инструктор академии РФС по тренерскому образованию, инструктор ФИФА и УЕФА Александр Венцель. Вот это должность,вот это я понимаю. Кто он такой,откуда,где играл,почему Мостовой не задает вопрос,кто его обучал тренерскому искусству? А,правда,кто такой Александр Венцель? Уж не потому ли из этой академии выходят такие слабые тренеры,которым надо дать "поработать"? Одни вопросительные знаки.

сергей озеров

Это известно,КТО ОН,но я о другом, наши эксперты на перебой расстроены,что многие свои не тренируют,без работы,а тут выясняется,что в академии иностранец в должности их инструктирует по тренерской науке и никто не против.Интересно,что в словацких клубах он был лишь ассистентом тренеров и лет ему уже-80! В общем полный пердимонокль и оксюморон. Что делается в нашем РФС?