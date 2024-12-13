«Россия 25» обыграла сборную мира КХЛ, домашний арест Туфана Садыгова и возможное банкротство «Химок», Гукеш – чемпион мира по шахматам, победы «МЮ» и «Челси» и другие новости

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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • сергей озеров
    Это известно,КТО ОН,но я о другом, наши эксперты на перебой расстроены,что многие свои не тренируют,без работы,а тут ...«Россия 25» обыгр...
  • КУАТ
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  • сергей озеров
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Комментарии
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сергей озеров
Главный инструктор академии РФС по тренерскому образованию, инструктор ФИФА и УЕФА Александр Венцель. Вот это должность,вот это я понимаю. Кто он такой,откуда,где играл,почему Мостовой не задает вопрос,кто его обучал тренерскому искусству? А,правда,кто такой Александр Венцель? Уж не потому ли из этой академии выходят такие слабые тренеры,которым надо дать &quot;поработать&quot;? Одни вопросительные знаки.
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17 час.
КУАТ
Словак, в прошлом вратарь.
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9 час.
сергей озеров
Это известно,КТО ОН,но я о другом, наши эксперты на перебой расстроены,что многие свои не тренируют,без работы,а тут выясняется,что в академии иностранец в должности их инструктирует  по тренерской науке и никто не против.Интересно,что в словацких клубах он был лишь ассистентом тренеров и лет ему уже-80!  В общем полный пердимонокль и оксюморон. Что делается в нашем РФС?
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4 час.

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