В Тюмени с экс-менеджеров банка, организовавших «ограбление века», взыскали 3,6 миллиарда

В Тюмени с экс-менеджеров Григория Романюты и Инессы Бранденбург, укравших из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» более 560 миллионов рублей, взыскали 3,6 миллиарда.
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