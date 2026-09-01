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В Тюмени с экс-менеджеров банка, организовавших «ограбление века», взыскали 3,6 миллиарда

В Тюмени с экс-менеджеров Григория Романюты и Инессы Бранденбург, укравших из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» более 560 миллионов рублей, взыскали 3,6 миллиарда.

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