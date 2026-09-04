Румыния предъявила обвинения братьям Тейт

Румынская прокуратура официально вменила блогеру Эндрю Тейту сразу несколько тяжких преступлений. В списке – торговля несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, половые контакты с лицами моложе 18 лет, легализация доходов, полученных преступным путём, а также давление на свидетелей.
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