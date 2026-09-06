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Русская Семёрка

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Почему Сталин остался в Москве в октябре 1941 года: поезд, который ждал на вокзале

Документ, с которого всё началось, занимает меньше страницы. Постановление Государственного Комитета Обороны № 801сс от 15 октября 1941 года «Об эвакуации столицы СССР г.

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