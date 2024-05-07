Уровень воды в реках Тюменской обалсти продолжает снижаться

У села Абатское Тюменской области уровень воды в реке Ишим за сутки снизился на 12 сантиметров. Отмечу, что Абатский район переживает сильнейшее наводнение, максимальный уровень воды был зафиксирован 3 мая на отметке 1236 сантиметров при критической в 960.