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Вот история

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Личный взгляд на то, как российский бизнес теряет устойчивость: от убытков к риску банкротств

Личный взгляд на то, как российский бизнес теряет устойчивость: от убытков к риску банкротств

Экономическая реальность всё чаще напоминает о себе не громкими кризисами, а тихим накоплением проблем.

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