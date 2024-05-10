Праздники, которые отмечают в разных странах планеты 11 мая 2024 года Ирина ЛысенкоВ США 11 мая призывают отказаться от всех диет на один день, а в Таиланде начинают сельскохозяйственный сезон церемонией Первой Пахоты.
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