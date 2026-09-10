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За рулем

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Названы самые популярные марки мотоциклов в РФ

Названы самые популярные марки мотоциклов в РФ

В августе россияне купили 6165 новый мотоцикл – это на 6,7% больше, чем в том же месяце год назад. Впервые прирост по отношению к прошлому году был зафиксирован еще в феврале и с тех пор демонстрируется каждый месяц – таким образом, рынок новых мотоциклов растет уже седьмой месяц подряд.

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