Названы самые популярные марки мотоциклов в РФ

В августе россияне купили 6165 новый мотоцикл – это на 6,7% больше, чем в том же месяце год назад. Впервые прирост по отношению к прошлому году был зафиксирован еще в феврале и с тех пор демонстрируется каждый месяц – таким образом, рынок новых мотоциклов растет уже седьмой месяц подряд.
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