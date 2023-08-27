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Батыргазиев объяснил, почему не любит медийный бокс: «Если неподготовленный соперник пропустит – это опасно для его жизни»

«Я считаю, что это нецелесообразно. Выходить против соперника из других сфер… Вот пропустит твой неподготовленный соперник удар – для него это опасно.

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