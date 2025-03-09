Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 908 подписчиков

Пушков: разрывы в ценностях усиливают напряжение между США и ЕС

Пушков: разрывы в ценностях усиливают напряжение между США и ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков указал на идейный разрыв в ценностях между США и ЕС. Он отметил, что Евросоюз формирует антироссийскую политику и действует вместе с США, усложняя отношения внутри Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какие ценности? Они друг другу всё продают! Мир разный!
Ответить
21 час.
Eduard
Русские сколько по Европе ходили,всегда уходили,никому не мстили.Наверное мы слишком добрые!
Ответить
20 час.
наверх