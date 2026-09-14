Search underway for missing plane in Colombia; 5 aboard

A search-and-rescue operation was launched Sunday for a small plane with five people on board that went missing in the mountains of western Colombia.
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