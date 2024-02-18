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ВСУ потеряли 400 военнослужащих на донецком направлении

ВСУ потеряли 400 военнослужащих на донецком направлении

РИАМО - 18 фев. Украинская армия потеряла 400 военных на донецком направлении. Помимо этого, ВС России поразили три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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