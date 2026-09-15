FT: США отказались помогать Саудовской Аравии в конфликте с хуситами

Американские власти решили не предоставлять Саудовской Аравии воздушную поддержку в рамках конфликта с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы), правящим на севере Йемена, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного дипломата.
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