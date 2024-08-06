В Венесуэле возбудили уголовные дела против лидеров оппозиции

Дела об узурпации государственных функций, распространении ложной информации с целью разжигания беспорядков и подстрекательства к преступным действиям возбудила Генеральная прокуратура Венесуэлы, заявил глава ведомства Тарек Уальям Сааб 6 августа, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Венесуэлы.
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