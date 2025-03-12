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Царьград

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Американист Дубравский: США введут санкции при отказе России от их условий

Американист Дубравский: США введут санкции при отказе России от их условий

Вашингтон хочет прекращения огня и урегулирования конфликта.Отказ России от условий США по прекращению огня и урегулированию украинского конфликта вынудит Белый дом ввести новые антироссийские санкции.

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