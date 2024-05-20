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  • Ингерман Ланская
    ценящие Россию  - за её пределами не живут..... А в России живут именно Русские - Русские, Эвенки, Калмыки, Чеченцы, ...Зачем Токаев назн...
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    Не все, живущие в России - русские. А настоящих русских , гораздо более ценящих свою историческую Родину, чем живущие...Зачем Токаев назн...
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«Вы еще ответите за президента Ирана». Лавров жестко предупредил Запад о последствиях агрессии в сторону России и Путина

«Вы еще ответите за президента Ирана». Лавров жестко предупредил Запад о последствиях агрессии в сторону России и Путина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru  Сегодня 13K прочитали Автор: Олег Комсомольский Глава МИД России Сергей Лавров накануне выступил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), где рассказал об агрессии Запада по отношению к Москве.

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