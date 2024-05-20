«Вы еще ответите за президента Ирана». Лавров жестко предупредил Запад о последствиях агрессии в сторону России и Путина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сегодня 13K прочитали Автор: Олег Комсомольский Глава МИД России Сергей Лавров накануне выступил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), где рассказал об агрессии Запада по отношению к Москве.