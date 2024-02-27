РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Подполковник США Расмуссен: Abrams будут гореть, как и другие танки

Подполковник США Расмуссен: Abrams будут гореть, как и другие танки

Global look press/Keystone Press Agency/Capt. Tobias Cukale Американские танки Abrams, которые начали использовать боевики ВСУ в зоне спецоперации, никак не повлияют на ситуацию, которая сейчас складывается на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх