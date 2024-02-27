Global look press/Keystone Press Agency/Capt. Tobias Cukale Американские танки Abrams, которые начали использовать боевики ВСУ в зоне спецоперации, никак не повлияют на ситуацию, которая сейчас складывается на Украине.
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