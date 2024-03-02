Безработный ефремовчанин украл из магазина алкоголь

В Ефремове полицейскими было раскрыто дело о краже алкогольной продукции из магазина сети. Директор одного из магазинов сети обратилась в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Ефремовский", сообщив о краже алкогольных напитков из торгового зала, расположенного на улице Строителей.