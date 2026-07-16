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Вечерний Новосибирск

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Новосибирца Свинолупова арестовали по делу об избиении палкой

Новосибирца Свинолупова арестовали по делу об избиении палкой

По решению суда мужчина останется под стражей до 14 сентября 2026 года. По данным следствия, днем 8 июля возле одного из жилых домов на улице Немировича-Данченко между двумя сибиряками произошел конфликт.

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