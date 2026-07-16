Новосибирца Свинолупова арестовали по делу об избиении палкой

По решению суда мужчина останется под стражей до 14 сентября 2026 года. По данным следствия, днем 8 июля возле одного из жилых домов на улице Немировича-Данченко между двумя сибиряками произошел конфликт.
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