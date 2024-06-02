По народному календарю 2 июня отмечается день Тимофея Грядочника. День также назывался «Тимофей-огуречник».
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По народному календарю 2 июня отмечается день Тимофея Грядочника. День также назывался «Тимофей-огуречник».