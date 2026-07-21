Мнение: «Европа осознает необходимость переговоров с Россией, но не знает как к этому подступиться», – Игорь Алабужин

Политэксперт, член Федерального совета Российской экологической партии «Зеленые» Игорь Алабужин в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что шесть стран Евросоюза либо отвергли ряд положений очередного пакета антироссийских санкций, либо выступили вообще против него.
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