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Джонсону подарили карту лояльности "Украинских железных дорог"

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") выдала британскому премьер-министру Борису Джонсону, прибывшему с визитом в Киев, карту лояльности как постоянному пассажиру, сообщает пресс-служба перевозчика.

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