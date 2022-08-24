Джонсону подарили карту лояльности "Украинских железных дорог"

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") выдала британскому премьер-министру Борису Джонсону, прибывшему с визитом в Киев, карту лояльности как постоянному пассажиру, сообщает пресс-служба перевозчика.