Дмитриев рассказал об успешном телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла успешно. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.
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