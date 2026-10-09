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Пятый канал

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Дмитриев рассказал об успешном телефонном разговоре Путина и Трампа

Дмитриев рассказал об успешном телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла успешно. Об этом сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х.

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