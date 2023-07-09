Спички - не игрушка

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Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

Стратегическое значение миссии группы «Вагнер» в Белоруссии

На Западе и в Киеве не скрывают своего разочарования по поводу того, что недавний мятеж группы «Вагнер», вместо того чтобы ослабить Россию, как там уже предвкушали, неожиданным образом обернулся существенным ущербом для их стратегических позиций.

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Комментарии
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Галина Дудкевич
Лукашенко молодец! А польские гиены пусть заткнутся.
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8 час.
ИД
Игорь Джанти
Может быть скоро проявят себя  &quot; литовские  &quot; ,&quot;  латышские   &quot;, &quot; эстонские &quot;, а при удаче  и &quot;польские &quot; патриоты ,   которые смогут прийти к власти и освободить свои народы от гнета США и навязываемых ими ЛГБТ&quot;ценностей&quot;.
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6 час.
Юрий Золотарев
И н е только &quot;польские&quot; - вся гиеновская СРАНЬ пускай готовит смену памперсов.
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2 час.

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