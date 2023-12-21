Врач Жемчугов объяснил опасность гриппа А, от которого скончался ребенок в поезде

Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью «Звезде» о том, чем и для кого опасен грипп типа А, какие осложнения вызывает болезнь в случае несвоевременного лечения и как снизить риск тяжелого протекания гриппа.
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