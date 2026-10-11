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proavto21

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Haval F7 или Tenet T8: что выбрать в бюджете до 3,6 млн рублей в 2026 году

Haval F7 или Tenet T8: что выбрать в бюджете до 3,6 млн рублей в 2026 году

Российский автомобильный рынок в 2026 году продолжает удивлять расстановкой сил. Марки Haval и Tenet уверенно держат пальму первенства по продажам, и это неудивительно — обе предлагают кроссоверы, которые в глазах покупателей выглядят разумным компромиссом между ценой и оснащением.

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