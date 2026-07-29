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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Танашев назначен на матч «Балтика» – «Динамо» во 2-м туре РПЛ. Кукуляк обслужит игру «Зенита» и «Оренбурга», Фролов – встречу «Спартака» и «Ахмата»

РФС назначил судей на матчи 2-го тура РПЛ. 31 июля (пятница) «Родина» – «Ростов»: судья – Данил Набока  Помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Игорь Писанко.

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