Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Создающаяся 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет дислоцироваться неподалеку от Гомеля, заявил командующий Силами специальных операций ВС Белоруссии Александр Ильюкевич 2 августа 2026 года, в воскресенье.
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