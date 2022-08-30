"В море ни ногой там": известный пляж неприятно удивил приморцев - фото

"В море ни ногой там": известный пляж неприятно удивил приморцев - фото

Жители Приморья рассказали об обстановке на известном пляже края, которая неприятно удивила некоторых отдыхающих.

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