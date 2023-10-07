Куда исчезло 4/5 азербайджанского населения Армении, к чему нам везти сюда карабахских армян и почему не страшно вступление Еревана в НАТО

Анд

Мне интересно автор статьи на карту смотрел? И как у него с геополитикой? По сути США пробивают коридор к каспию, а через него будет открыт путь в Казахстан, США готовят сценарий идентичный сценарию с Украиной - им нужен коридор что б снабжать оружием своих выкормышей в Казахстане, ну и постовлять им дополнительное "мясо" для войны с РФ, и по всем признакам "мясом" будут японци (но это уже другая тема) , блин Армения-это какой-то чемодан без ручки для России - и бросить жалко и тащить не удобно, да и кормить их - идея плохая🤦🏼‍♂️ сами себя могут прокормить, вон армяни все Сочи образно выражаясь "оккупировали" , да и не только его, я понимаю люди преприимчивые и тд, но ведь они сами не хотят за Армению воевать, так почему русский Ванька должен это делать, пока они тут жируют? Про этнические опг забывать то же не стоит. По сути мы не должны им на халяву ни чего-хотят что б их защищали-пусть платят и много, деньги у них есть, надо делать как американцы-или мы вас защищает за ваш счет(в том числе от самих себя) или ровняем с землёй, при попытке выбраться-так же ровняем с землёй, и знаете что вдруг окажется что РФ то реально богатая-кормить халявщиков и паразитов не нужно будет. Самые прибыльные предприятия в Армении должны быть в руках РФ, и вообще если так смотреть и прибыльные предприятия отобрать у их олигархов, окажется что Армению и кормить то не надо.. Но блин у них к власти дорвались новориши, которые продадут свой народ Азербайджану, а те церемониться не будут-они давно креатура Турции, а как Турция поступает с армянами мы все знаем из истории (сектым башка) так что увы население Армении стало заложницей иудополитики их властей🤷🏻‍♂️ и когда начнётся "сектым башка" все это население ломанется в РФ🤦🏼‍♂️, следом там вдруг окажется много-много населения не армянского происхождения, базу РФ начнут выдавливать, выдавив США начнут операцию по вовлечение Казахстана в войну против РФ.. Конечно это мои ума заключения, но... Все буквально кричит об этом