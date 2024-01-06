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Тюмень захватили этнические бандосы: ОПГ никого не боятся, "шмаляют" направо и налево

Тюмень захватили этнические бандосы: ОПГ никого не боятся, "шмаляют" направо и налево

Вводная: Хаос в Тихом Дворе Добро пожаловать в Тюмень, город, где улица Муравлёва неожиданно превратилась в арену для голливудского боевика! Две этнических ОПГ решили, что пора разыграть сцену прямо из фильма "Форсаж", и устроили пальбу во дворе жилого дома.

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Комментарии
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werewolf
а где там написано, что это мигранты, кроме слова &quot;этнические&quot;. используемого автором от фонаря? какие то подтверждения, доказательства?
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1 час.
Анатолий Зотов
Закон для всех должен быть одинаковым. Нарушил - получи. По закону. Хоть ты ангел, хоть ты чёрт.
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1 час.
Василий Целовальников
Наплачется народ России, от таких &quot;братьев-мигрантов&quot;, если власти не будут предпринимать жёстких мер, к каждому случаю! А кто виновен в том, что нарушителей отпускают домой, тех наказывать ещё строже!!!
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19 мин.

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