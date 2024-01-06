Тюмень захватили этнические бандосы: ОПГ никого не боятся, "шмаляют" направо и налево

werewolf а где там написано, что это мигранты, кроме слова "этнические". используемого автором от фонаря? какие то подтверждения, доказательства?

Анатолий Зотов Закон для всех должен быть одинаковым. Нарушил - получи. По закону. Хоть ты ангел, хоть ты чёрт.