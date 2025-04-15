Татьяна Монтян: Что замышляют Зеленский и Ко?

Почему Зеленский предложил продление военного положения? Действительно ли военное положение используется для построения авторитарного режима? Кто и зачем разводит конспирологические теории вокруг продления военного положения? Зеленский предложил законопроект о продлении военного положения на период с 9 мая по 7 августа 2025 года.