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Татьяна Монтян: Что замышляют Зеленский и Ко?

Почему Зеленский предложил продление военного положения? Действительно ли военное положение используется для построения авторитарного режима? Кто и зачем разводит конспирологические теории вокруг продления военного положения? Зеленский предложил законопроект о продлении военного положения на период с 9 мая по 7 августа 2025 года.

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